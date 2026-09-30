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    Жителям Подмосковья посоветовали обновить пароли ко Дню интернета

    Фото: медиасток.рф

    Жителям Подмосковья рекомендовали проверить настройки безопасности устройств и аккаунтов ко Всероссийскому дню интернета, который отмечается 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

    В частности, советуют обновить пароли и сделать их более сложными, включить двухфакторную аутентификацию в приложениях, где она доступна, а также проверить, установлены ли обновления антивирусного программного обеспечения.

    По данным пресс-службы, соблюдение этих правил помогает снизить риск несанкционированного доступа к личным данным. Сегодня интернет помогает жителям общаться, учиться и работать, получать государственные услуги и решать повседневные задачи.

    Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.

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