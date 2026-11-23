Жители Подмосковья воспользовались услугой по согласованию переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме более 100 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис позволяет согласовать будущую перепланировку, узаконить уже выполненную, а также оформить акт на проведенные работы. Если для перепланировки нужно согласие других собственников, они получат уведомление в личном кабинете портала госуслуг Подмосковья и смогут дать его в электронном виде.

Услугой могут воспользоваться собственники квартир и нежилых помещений, а также наниматели жилья по договору социального найма. Чтобы подать заявку, достаточно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить нужные документы.

Услуга «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения» доступна в разделе «Жилье» — «Другое» на регпортале.