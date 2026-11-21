Представительницы Московской области Фаиля Аймалетдинова и Елена Серегина в составе команды нейтральных спортсменов завоевали бронзовую медаль на третьем этапе Мирового тура по шорт-треку. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсменки (обе — областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) выступали в женской эстафете на 3000 метров вместе с Анастасией Жегановой и Аленой Крыловой. Российские спортсменки показали результат 4 минуты 13,560 секунды.

Победу одержала команда Китая (4.12,679), серебро у сборной Кореи (4.12,990). В решающем забеге также участвовали сборные Японии и Канады. Японские спортсменки финишировали четвертыми с результатом 4 минуты 14,617 секунды, а канадская команда была дисквалифицирована после ошибки при передаче эстафеты.

Третий этап Мирового тура по шорт-треку проходил с 20 по 22 ноября в Сеуле (Республика Корея) и собрал команды из Южной Кореи, Китая, Японии, Казахстана, Нидерландов, Италии, Польши, Бельгии, Великобритании, Чехии, Словении, Турции, Канады, США и России.