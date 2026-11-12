Выставку «Цветочная палитра» откроют в Реутове 16 ноября

В Музейно-выставочном центре Реутова 16 ноября открывается выставка «Цветочная палитра». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Член Союза художников России и Международного художественного фонда Николай Акимов представит экспозицию из 30 живописных работ, написанных в этом году. Зрители увидят классические композиции: тяжелые пионы, аристократичные розы и скромные полевые колокольчики, собранные в хрустальные вазы, глиняные кувшины и простые стеклянные банки.

Акимов работает в жанре русского классического пейзажа, большинство его работ посвящено красоте природы. Полотна художника экспонируются в галереях Москвы и галереях других стран.

Выставка продолжит работу до 5 декабря. Возрастное ограничение — 0+.

Адрес: Московская область, Реутов, улица Победы, 2.