4-тысячное подключение состоялось в Дмитровском округе в рамках президентской программы «Социальная газификация». Юбилейным объектом стал дом семьи Ольги и Сергея Мавриных, проживающих в поселке Автополигон.

Семья воспитывает трех дочерей. Ольга и Сергей давно мечтали превратить дачу в полноценное место для семейных встреч в любое время года. Заявку на подключение они подали еще в конце прошлого года.

Поздравить семью с этим важным событием приехали глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и советник директора филиала «Северо-Запад» компании «Мособлгаз» Владимир Марков. Хозяйка дома после запуска газа приготовила традиционную яичницу и пригласила гостей к столу.

Михаил Шувалов отметил, что с начала действия программы в округе было всего 150 льготных подключений, и 55 из них — только в этом году. «Это говорит о том, что мера поддержки становится все более востребованной. Все это стало возможным благодаря программе, запущенной по инициативе нашего президента и при поддержке губернатора Андрея Воробьева», — подчеркнул глава Дмитровского округа.

В рамках программы газ бесплатно подводят до границ земельных участков жителей Подмосковья. Работы внутри участка и газовое оборудование жители оплачивают сами, однако для льготных категорий граждан эта часть бесплатна: региональная мера поддержки покрывает работы внутри участка и газовое оборудование.