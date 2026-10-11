Москвичей предупредили о сильном дожде вечером 11 октября

РСЧС: в Московской области ожидается сильный дождь ночью на 12 октября

В Московской области ожидается сильный дождь ночью на понедельник, 12 октября. Об этом сообщили в РСЧС по региону.

Согласно прогнозу, осадки выпадут на территории Подмосковья местами. Ливни начнутся примерно с 22:00 11 октября и продлятся до 10:00 12 октября.

«Будьте бдительны», — призвали население в РСЧС.

Ранее москвичам рассказали, когда в регионе выпадет первый снег. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, образование временного снежного покрова в столице на этот раз произойдет позже обычного.

Первый снег придет после 18 октября, временный покров сформируется после 3 ноября.