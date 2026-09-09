Еще 2 очистных сооружения построят в Сергиевом Посаде по госпрограмме

В Сергиево-Посадском городском округе по государственной программе возводят два новых очистных сооружения. Работы соответствуют целям нацпроекта «Экологическое благополучие». Контроль за реализацией масштабного проекта в рамках госпрограммы осуществляет проектный офис Министерства ЖКХ Подмосковья во главе с первым заместителем руководителя ведомства Дмитрием Лабыкиным.

В текущем году министерство планирует провести 96 мероприятий по строительству и реконструкции сетей.

«Работы не прекратятся ни в один сезон, при этом подача коммунальных услуг жителям не остановится — на время перекладки ресурсы пойдут в дома с соседних объектов. Один из заметных эффектов на уже реализованных объектах — снижение или полное исчезновение жалоб на запах и качество воды», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Очистные мощности в поселке Птицеград рассчитаны на обработку 40 тысяч кубометров стоков в сутки. Объект строят с опережением графика; сейчас там начинаются тестовый прием воды и пусконаладка. Запуск намечен на текущий год.

Ключевое преимущество технологии — ультрафиолетовое обеззараживание, которое позволит почти полностью отказаться от хлора и снизить нагрузку на экологию. Комплекс обеспечит качественным водоотведением 97 тысяч жителей.

Одновременно развернулось строительство в поселке Сватково. Здесь комплекс примет стоки из окрестных поселений и промышленного парка. На площадке уже завершили монолитные работы усреднительной емкости, выполнена гидроизоляция и обратная засыпка. Также смонтировали и продезинфицировали пожарные резервуары.

Ввод объекта в работу запланирован на первый квартал 2027 года.

Визит завершился проверкой системы водоотведения в зоне обслуживания шести тысяч человек. На первом этапе проложили 3,1 километра труб и установили 130 колодцев, а общая протяженность обновленных сетей превысит 32 километра.