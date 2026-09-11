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    Содержание территорий проверили в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Еженедельный обход дворовых территорий провели исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Алексей Асеев, председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов, представители профильных управлений администрации, управляющей компании «ГЖЭУ-4» и инициативные жители. Участники осмотрели состояние территорий у домов № 36 и № 38, корпус 4, на улице Академика Каргина.

    По итогам проверки зафиксировали ряд замечаний зафиксировали и определили конкретные сроки их устранения. Управляющей компании поручили оповестить жителей и организовать субботник у дома № 38, корпус 4, в ближайшие выходные. Кроме того, специалистам предстоит провести санитарную обрезку зеленых насаждений у дома № 36.

    Отдельное внимание уделили обращению жителей дома № 36 с просьбой отремонтировать тротуар и пожарный проезд. Как отметил Алексей Асеев, по результатам мониторинга предложено включить эти работы в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2027 год.

    Контроль за выполнением поручений продолжится во время повторного обхода.