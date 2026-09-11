Содержание территорий проверили в Мытищах

Еженедельный обход дворовых территорий провели исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Алексей Асеев, председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов, представители профильных управлений администрации, управляющей компании «ГЖЭУ-4» и инициативные жители. Участники осмотрели состояние территорий у домов № 36 и № 38, корпус 4, на улице Академика Каргина.

По итогам проверки зафиксировали ряд замечаний зафиксировали и определили конкретные сроки их устранения. Управляющей компании поручили оповестить жителей и организовать субботник у дома № 38, корпус 4, в ближайшие выходные. Кроме того, специалистам предстоит провести санитарную обрезку зеленых насаждений у дома № 36.

Отдельное внимание уделили обращению жителей дома № 36 с просьбой отремонтировать тротуар и пожарный проезд. Как отметил Алексей Асеев, по результатам мониторинга предложено включить эти работы в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2027 год.

Контроль за выполнением поручений продолжится во время повторного обхода.