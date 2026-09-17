Более 60 мест благоустроят в Подмосковье до конца года

Фото: Обновленный сквер между домами №43 и 45 в поселке Развилка Ленинского округа после благоустройства / Медиасток.рф

В третье воскресенье сентября в Московской области отмечают День благоустройства. В этом году в регионе предусмотрено обновление 65 общественных пространств: 12 парков, 11 лесопарков, 14 скверов, 13 пешеходных зон и площадей, девяти набережных и шести функциональных территорий.

Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, финансирование работ идет из регионального и муниципальных бюджетов. К середине сентября уже завершено благоустройство 18 объектов.

«Мы видим, как с каждым годом преображаются наши подмосковные города. Появляется все больше точек притяжения, где с удовольствием проводит время как молодежь, так и семьи с детьми, представители старшего поколения», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В Реутове открылись сквер на улице Октября и Каштановый сквер реутовских спортсменов. В Балашихе основные работы завершили в Вишняковском лесопарке: там появились новые дорожки, освещение, видеонаблюдение, детские игровые комплексы и веревочный парк.

Среди других проектов года — летний парк в Малаховке, сквер «Блюдечко» в Коломне и центральный парк в Щелкове. Работы продолжаются в парке Авиастроителей в Дубне, центральном парке Чехова и на втором этапе благоустройства городского парка Жуковского.

«Благоустройство — это не просто ремонт дорожек и установка лавочек. Это создание пространств, где люди проводят время с семьей, занимаются спортом, отдыхают. Именно поэтому мы уделяем такое внимание качеству работ и обратной связи от жителей», — отметил Брынцалов.

В 2027 году власти планируют обновить еще 56 объектов, включая 11 парков, 11 лесопарков, 19 пешеходных зон и площадей и две набережные.