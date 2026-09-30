ЦППК отремонтировала платформы на ж/д станции Дмитров

На железнодорожной станции Дмитров Савеловского направления завершился ремонт обеих пассажирских платформ. Специалисты обновили элементы инфраструктуры, связанные с безопасностью людей, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

В рамках ремонта специалисты частично заменили плиты перекрытия и брусчатое покрытие. Кроме того, вдоль края платформ оборудовали новую полосу безопасности, а перед лестничными сходами уложили тактильную плитку. На объектах также обновили сходы и установили дополнительные знаки визуальной информации.

На первой платформе ремонт охватил более тысячи квадратных метров покрытия. Здесь также привели в порядок 22 монолитных участка.

На второй платформе новое брусчатое покрытие появилось почти на 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, рабочие заменили 31 плиту перекрытия.

Станция Дмитров входит в число наиболее загруженных на Савеловском направлении. Только за 2025 год отсюда отправились более 2,4 миллиона пассажиров.