В Чехове-2 состоялась встреча администрации с местными жителями, на которой обсудили вопросы транспорта, ЖКХ и здравоохранения. Ранее представители муниципалитета уже посещали населенный пункт, чтобы обсудить предстоящее открытие городка и передачу администрации земельных участков и объектов недвижимости.

Одной из основных тем стало обеспечение доступности медицинской помощи. Представители администрации и профильные специалисты разъяснили, что жители уже сейчас могут прикрепиться к Чеховской больнице и получать необходимую медицинскую помощь. Кроме того, участники встречи обсудили открытие амбулаторно-поликлинического отделения непосредственно на территории городка. Его планируют создать в 2027 году. В настоящее время документы находятся на рассмотрении в Министерстве здравоохранения Московской области.

Также жители подняли вопрос приватизации жилья, переданного в муниципальную собственность. Специалисты пояснили, что оформление квартир в собственность возможно после проверки их правового статуса. При этом служебное жилье приватизации не подлежит. Для оформления недвижимости потребуется подготовить необходимые документы. При возникновении вопросов специалисты готовы оказать жителям консультационную помощь.

Отдельно обсудили оформление гаражей и погребов. Гаражи можно оформить в рамках «гаражной амнистии», которая действует до 1 сентября 2031 года. Для решения вопросов с погребами необходимо изучить документы на соответствующие строения и земельные участки.

В числе других тем были установка приборов учета, электрификация гаражного кооператива и состояние контейнерных площадок. После передачи имущества муниципалитету ресурсоснабжающие организации обследуют сети водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения. По результатам обследования определят необходимый объем ремонтных и восстановительных работ.

Кроме того, жители обратились с просьбой увеличить количество рейсов автобусов маршрутов № 22 и № 1365. Предложение рассмотрят профильные специалисты совместно с перевозчиками.