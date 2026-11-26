В Солнечногорске завершается подготовка общественных пространств к зимнему сезону. Одним из главных мест отдыха станет бесплатный каток на озере Сенеж, первый сеанс на котором запланирован на 1 декабря в 10:00, рассказали в сюжете 360.ru.

На ледовой площадке уже установили борта и павильон для переодевания, подготовили коньки для бесплатного проката. Сейчас специалисты формируют ледовое покрытие. Одновременно каток сможет принимать до 150 посетителей.

Преобразилась и прилегающая территория: на набережной появились светящиеся фигуры оленей и праздничная иллюминация, определено место для установки новогодней елки.

«Какой Новый год без сюрпризов? Вы правы, мы действительно работаем над тем, чтобы быть во многом уникальными, уникальным муниципалитетом. Почему? Чтобы даже не то что уникальным, чтобы у нас была своя идентика. Как про наше озеро любимое Сениж, как про мастерские управления когда мы говорим, у всех сразу прямая ассоциация — это Солнечногорск», — сообщил глава городского округа Константин Михальков.

Помимо центрального катка, в муниципалитете подготовят 20 хоккейных коробок и лыжные трассы. В числе запланированных мероприятий — товарищеские хоккейные матчи с участием представителей администрации округа.