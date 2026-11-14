Речной маршрут от Химок до Северного речного вокзала приостановит работу

С 14 ноября приостанавливает работу речной маршрут от причала «Химки» до Северного речного вокзала. В этот день теплоход «850 лет Москве» выполнит последние рейсы и вернется в эксплуатацию только в новом навигационном сезоне.

Для жителей Химок маршрут был удобным способом быстро добраться до Северного речного вокзала без пробок: поездка занимала 30 минут. Судно курсировало ежедневно и совершало по восемь рейсов в каждую сторону; первый рейс от причала «Химки» отправлялся в 9:40, последний — в 21:10.

Теплоход «850 лет Москве» вмещает до 150 пассажиров. Проезд можно оплатить картой «Тройка» или банковской картой — на борту судна, в кассе Северного речного вокзала либо онлайн. Для детей до 7 лет проезд остается бесплатным.

По данным столичного Дептранса, за текущий сезон речные маршруты от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина перевезли более 215 тысяч пассажиров.

Причал «Химки» расположен на набережной улицы Ватутина, вблизи дома № 4. Расписание отправлений можно посмотреть на сайте транспортной службы.