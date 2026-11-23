Компания «Новые технологии и материалы» из Сергиева Посада начала модернизацию шлифовального участка цеха № 1. Производство дооснащают семью единицами нового оборудования, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Участок пополнили плоскошлифовальными, универсальным заточным и круглошлифовальными станками. Оборудование рассчитано на высокоточную обработку плоскостей, профилей, пазов, диаметров и уступов, а также цилиндрических и плоских поверхностей.

Как отметил генеральный директор АО «НТМ» Александр Карпенко, запуск нового участка — часть стратегической программы по расширению производственных компетенций и повышению технологического потенциала предприятия.

Оборудование ориентировано на серийное производство. По данным компании, оно позволит расширить объем шлифовальных операций, перечень обрабатываемых деталей и выпуск продукции.