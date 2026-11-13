Посещаемость парков Люберец выросла до 500 тысяч человек в месяц

В Люберцах подвели предварительные итоги сезона работы парков: средняя посещаемость зон отдыха выросла с 390 тысяч человек в месяц до 500 тысяч. За последние три года при поддержке губернатора Андрея Воробьева в округе благоустроили 20 парков и скверов.

В 2026 году работы завершили в историческом Летнем парке в поселке Малаховка, а в октябре открылась после благоустройства вторая очередь лесопарка «Лесная опушка» в поселке Октябрьский.

Большое внимание уделяется наполнению новых пространств культурными и спортивными мероприятиями: их количество по сравнению с 2025 годом выросло с 547 до 640.

«Парки округа активно готовятся к зиме: сформирована программа мероприятий, также планируется проложить более 13 километров лыжных трасс — в помощь специалистам закуплен новый снегоход по поручению губернатора. А в Наташинском парке по доброй традиции расположится каток с искусственным льдом — площадка ежегодно является самой популярной у жителей и гостей округа», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

В зимний период цикл системных мероприятий дополнят мастер-классы по созданию новогодних украшений, зимние эстафеты, семейные квесты на свежем воздухе и творческие площадки по изготовлению снежных фигур.

Люберцы являются лидерами Подмосковья по реализации программы благоустройства.