Ремонт детского сада «Ягодка» в Воскресенске завершат в 2027 году
В детском саду № 23 «Ягодка» в Воскресенске продолжается капитальный ремонт, начавшийся 1 октября. Строители выполнили около 80% демонтажных работ и готовятся к следующему этапу обновления здания, сообщили в РИАМО.
«На объекте выполняются демонтажные работы: отбивка штукатурки, керамической плитки со стен и пола, демонтаж основания пола — стяжки», — рассказал производитель работ компании-подрядчика «Артстрой» Александр.
Специалисты также снимают старую электропроводку и вывозят строительный мусор.
На следующей неделе рабочие планируют приступить к прокладке кабелей и монтажу освещения. Одновременно начнется подготовка стен к оштукатуриванию. После завершения штукатурных работ строители займутся установкой новых окон.
Сейчас на объекте трудятся 20 человек. Полностью завершить капитальный ремонт детского сада рассчитывают в третьем квартале 2027 года.