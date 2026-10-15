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    Встреча администрации с жителями дома в 1-м Рупасовском переулке прошла в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Директор управления жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи Станислав Карнаухов провел встречу в формате выездной администрации с жителями дома № 17 в 1-м Рупасовском переулке. Основной темой обсуждения стал вопрос проведенного общего собрания, инициированного управляющей компанией.

    Жильцы дома категорически не согласны с итогами и сомневаются в их правовом статусе.

    «Управляющая компания признала, что данное собрание было инициировано с ошибками и нарушениями. В ближайшее время будет аннулировано действие первого протокола. На встрече жителям были даны разъяснения по поводу проведения общего собрания», — пояснил Станислав Карнаухов.

    Обращения зафиксировали и взяли на контроль. По каждому из них специалисты будут дополнительно прорабатывать решения и следить за выполнением необходимых мероприятий. Такое взаимодействие позволяет оперативнее реагировать на обращения жителей и контролировать состояние территории.

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