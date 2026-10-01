В Подмосковье обновили почти тысячу пешеходных маршрутов

В Подмосковье по губернаторской программе «Пешком» полностью завершены работы по 985 тропинкам. Общий уровень выполнения достиг 95%, при этом 39 муниципалитетов уже выполнили свои планы в полном объеме. Об этом сообщили в региональном Министерстве по содержанию территорий.

В рамках программы обновляют пешеходные маршруты, в том числе меняют изношенную плитку на асфальт, ремонтируют и создают новые тропы, устраивают основания под покрытие и восстанавливают газоны вдоль дорожек.

Замену плиточного покрытия на асфальт завершили по 367 адресам. Еще на семи участках работы продолжаются, по восьми объектам к ним пока не приступали. Пешеходные коммуникации полностью обустроили или отремонтировали по 611 адресам. В работе находятся 22 участка, еще по 24 адресам работы пока не начались. Всего на 2026 год предусмотрено обновление покрытия по 382 адресам и создание либо ремонт пешеходных маршрутов по 657 адресам.

Полностью выполнить план уже смогли 39 муниципалитетов.

По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко, в этом году программу увеличили почти вдвое. В нее включили более тысячи пешеходных коммуникаций, причем часть существующих маршрутов обновляют из-за износа плиточного покрытия.

Перечень адресов сформировали с учетом обращений жителей. В приоритете находятся участки рядом со школами, больницами и другими социально значимыми объектами. Обновленные маршруты должны сделать путь жителей к ним, а также к остановкам общественного транспорта, удобнее.