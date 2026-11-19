Иван Шагаев из Королева, сотрудник Центральной пригородной пассажирской компании и ветеран СВО, получил звание лучшего работника транспорта России. Награду ему вручили 18 ноября на церемонии национальной премии «Формула движения», которая прошла в рамках форума «Транспорт России».

Жюри отметило вклад Шагаева в профессиональную адаптацию и трудоустройство участников СВО, развитие наставничества и корпоративной культуры. По его инициативе ЦППК готовит методические материалы и практические рекомендации, которые помогут другим компаниям транспортной отрасли организовать работу с ветеранами.

С 2020 года Иван Шагаев трудился машинистом электропоезда. В начале 2024-го он добровольно отправился на СВО, где получил ранение. В 2025 году вернулся в компанию, а с 2026-го работает ведущим специалистом сектора по работе с обучающимся персоналом.

Одним из основных направлений его деятельности стала программа интеграции ветеранов в трудовые коллективы. Она включает социальную поддержку, юридическое сопровождение, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве и помощь на этапе адаптации. Шагаев также развивает принцип «равный — равному»: ветераны становятся наставниками для новых сотрудников и помогают им освоиться на рабочем месте.

Кроме того, он сопровождает участников СВО, которые получают новые специальности в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Иван помогает подобрать образовательную программу и координирует процесс обучения.

Шагаев проводит для школьников занятия по основам безопасности, на которых рассказывает о своем опыте службы и работы на железной дороге. В свободное время он занимается спортом и участвует в соревнованиях по шахматам и картингу среди ветеранов СВО.

За работу по поддержке и трудоустройству участников спецоперации Иван Шагаев также получил медаль участника СВО и медаль «За укрепление боевого содружества».