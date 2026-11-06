Дачные автобусы перевезли более 2,1 млн пассажиров в Подмосковье с 1 апреля

В Московской области завершился сезон дачных автобусных перевозок. С 1 апреля по 4 ноября пассажиры совершили более 2,1 млн поездок на сезонных маршрутах «Мострансавто», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В этом году для жителей региона работал 31 дачный маршрут, еще на 16 направлениях увеличили количество автобусов.

«Дачные маршруты — очень важная часть сезонных пассажирских перевозок в Подмосковье. В этом году они работали более семи месяцев. За это время пассажиры совершили свыше 2,1 млн поездок», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Чаще всего пассажиры пользовались маршрутами филиалов, обслуживающих восточное, южное и юго-восточное направления Подмосковья. Первое место занял МАП № 12 в Ногинске — более 910 тыс. операций. На втором месте МАП № 4 в Раменском с более 720 тыс. транзакций, в МАП № 5 в Подольске отметили более 133 тыс. операций.

Самым популярным стал маршрут № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка»: за семь месяцев им воспользовались более 469 тыс. раз. На втором месте маршрут № 27 «Егорьевск — Кочема» с 243 тыс. поездок, на третьем — маршрут № 26 «Егорьевск — Полбино — Радовицы (1-й пос.)» с более 226 тыс. поездок.

Почти две трети поездок пассажиры совершили по социальным картам — всего с их помощью зарегистрировано более 1,42 млн поездок. Банковскими картами оплатили 461 тыс. поездок, картами «Стрелка» и «Тройка» — более 270 тыс.

Как уточнил генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров, при составлении расписания дачных маршрутов учитывается в том числе движение пригородных поездов. По его словам, это особенно актуально для пассажиров, которые добираются до загородных участков с пересадкой с электрички на автобус.