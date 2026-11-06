Выставку картин местных художников открыли в Ногинске

В Мособлдраме 4 ноября открылась выставка Ногинского отделения Союза художников Подмосковья «И сердцем, и душой с тобой, любимый город Богородск!». Экспозиция стала признанием любви художников к родному краю.

В торжественной церемонии приняли участие директор театра Петр Кравченко, председатель Союза художников Подмосковья Александра Мазуркевич, а также заслуженный артист Московской области и художник Владимир Драковский. Владимиру вручили почетную грамоту Союза художников Подмосковья и медаль за значительный вклад в развитие изобразительного искусства и культуры.

Экспозиция знакомит зрителей с новыми работами, созданными на летних пленэрах, натюрмортами и полотнами, вдохновленными путешествиями. Каждая картина — история, наполненная личными эмоциями и чувством к малой родине. Художники передали и привычную красоту Богородского края, и его скрытые уголки.

Выставка продлится до 18 ноября.