Подготовку к отопительному сезону обсудили в Чехове

Глава округа Михаил Собакин провел оперативное совещание. На встрече обсудили итоги выборов, подготовку к холодам, капитальный ремонт домов и работу в сфере экологии.

Выборы депутатов Государственной думы и Московской областной Думы проходили с 18 по 20 сентября. Явка по федеральному округу составила 51,5%, по Серпуховскому одномандатному — 49,6%. По выборам в Московскую областную Думу явка составила 49,9%, по одномандатному округу — 49,7%.

Дистанционно проголосовали 11 427 человек, 648 избирателей воспользовались голосованием на дому по состоянию здоровья, почти семь тысяч жителей проголосовали в 11 специальных автобусах. Впервые проголосовали более тысячи избирателей, за процедурой следили 678 наблюдателей.

Еще один важный вопрос — начало отопительного сезона. 148 социальных объектов уже готовы к пуску тепла, который намечен на 28 сентября, а с 1 октября тепло поступит в жилые дома. Сейчас продолжается заполнение теплоносителя в 774 многоквартирных домах: опрессовка сетей выполнена на 100%, заполнение — свыше 90%.

Заместитель главы округа Марк Феофанов отметил, что были проведены масштабные реконструкции сетей и оборудования: работы прошли на 10 котельных и 10 центральных тепловых пунктах, переложено 23 километра тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Глава округа поручил приступить к восстановительным работам там, где проходила реконструкция сетей.

Также обсудили капитальный ремонт: в краткосрочном плане на 2026–2028 годы — 84 многоквартирных дома. В этом году обновили девять из 11 домов, отремонтировали кровлю, фундамент, подвальные помещения, фасады, газопровод и центральное отопление. До конца сентября завершат работы на оставшихся двух объектах. В следующем году ремонт затронет 22 дома, в 2028 году — 54.

Значительная работа проведена в области экологии. Директор учреждения «Экология и природопользование» Алексей Кочетков рассказал, что в 2026 году запланировано очистить 20 водоемов, дорожная карта исполнена на 80%.

Также проведено обследование рек, по результатам которого предложено в 2027 году очистить еще девять рек. С начала года провели девять экологических акций, более 158 гектаров сельских территорий обработали от борщевика.

Продолжается ремонт плотины в Капустине и модернизация контейнерных площадок — в планах обновить 72 объекта. Ведется работа по оповещению населения об утилизации шин и строительного мусора.