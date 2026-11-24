В Подмосковье на базе Корпоративного университета развития образования прошло совещание «Итоги ГИА-2026. Основные задачи на 2027 год». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В мероприятии участвовали муниципальные специалисты, ответственные за проведение ОГЭ и ЕГЭ, сотрудники министерства, регионального центра обработки информации и «РТК-Иксора». Они проанализировали результаты региональных тренировочных мероприятий и определили основные технологические задачи по подготовке к экзаменам.

Отдельно обсудили организацию итогового сочинения для выпускников 11-х классов — оно является условием допуска к ГИА. Речь шла о готовности оборудования, наличии расходных материалов, соблюдении порядка проведения сочинения и объективности оценивания работ.

Проверять работы выпускников будут независимые эксперты. Эксперты и школьные специалисты, ответственные за проведение итогового сочинения, 24 и 25 ноября пройдут обучение.