Представитель центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в Воскресенске Данил Григорьев завоевал серебряную медаль. Состязание по греко-римской борьбе проходило с 14 по 15 ноября в «Чижовка-Арене» в Минске.

В XXXI международном турнире памяти Олега Караваева приняли участие спортсмены из шести стран — Белоруссии, России, Сербии, Хорватии, Грузии и Таджикистана, которые разыграли медали в десяти весовых категориях.

Данил Григорьев выступал в весовой категории до 77 килограммов. В составе сборной России он дошел до финала, где встретился с соперником из Белоруссии и стал серебряным призером. Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали борцы из Хорватии и Белоруссии.

В мае 2026 года Данил Григорьев выиграл серебряную медаль на чемпионате России по греко-римской борьбе в Суздале. В июле 2026 года спортсмен стал бронзовым призером рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в Будапеште.