Дворец творчества отметил 80-летие в Люберцах
Дворец детского (юношеского) творчества в Люберцах отметил 80-летие. За это время из небольшого Дома пионеров он вырос в крупный центр дополнительного образования, выпускниками которого стали около 50 тысяч человек.
Праздничная программа объединила педагогов, воспитанников и выпускников разных поколений. На сцене выступили творческие коллективы, представляющие дворец на городских и региональных площадках. Глава округа Владимир Волков вручил педагогам благодарности за профессионализм и вклад в развитие дополнительного образования.
Директор учреждения Алексей Конюшков назвал юбилей не просто цифрой в календаре, а огромной жизнью со смехом, победами и мечтами детей. По его словам, праздник состоялся благодаря педагогам, ветеранам педагогического труда и тем, кто сейчас трудится на благо города.
Сегодня во дворце занимаются 2800 детей, работают 11 коллективов, удостоенных звания «Образцовый». Воспитанники и педагоги становятся лауреатами губернаторской премии и премии Президента России, а также получили премию главы округа. Участники коллективов отмечают, что занятия танцами, актерским мастерством и вокалом приносят им удовольствие, а выступления дают заряд энергии. Депутат Московской областной Думы Лидия Антонова обратила внимание на свободу, которую учреждение дает детям для творчества. За десятилетия менялись поколения учеников, направления и образовательные программы, но главная задача осталась прежней — помочь ребенку найти дело по душе и проявить себя.