Дворец детского (юношеского) творчества в Люберцах отметил 80-летие. За это время из небольшого Дома пионеров он вырос в крупный центр дополнительного образования, выпускниками которого стали около 50 тысяч человек.

Праздничная программа объединила педагогов, воспитанников и выпускников разных поколений. На сцене выступили творческие коллективы, представляющие дворец на городских и региональных площадках. Глава округа Владимир Волков вручил педагогам благодарности за профессионализм и вклад в развитие дополнительного образования.

Директор учреждения Алексей Конюшков назвал юбилей не просто цифрой в календаре, а огромной жизнью со смехом, победами и мечтами детей. По его словам, праздник состоялся благодаря педагогам, ветеранам педагогического труда и тем, кто сейчас трудится на благо города.