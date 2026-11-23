С начала года пассажиры в Московской области совершили более 458,5 миллиона поездок в автобусах «Мострансавто». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Предприятие обеспечивает транспортное сообщение между городами, поселками и отдаленными территориями региона, связывает населенные пункты с железнодорожными станциями, метро и социальными объектами.

Большая часть поездок пришлась на социальные карты — по ним зарегистрировали 213,6 миллиона операций. Еще 157,5 миллионапоездок оплатили банковскими картами, 87,2 миллиона— картами «Стрелка» и «Тройка».

Самым популярным стал маршрут № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)». Второе место у маршрута № 2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная». Тройку лидеров замкнул маршрут № 471 «Видное (ст. Расторгуево) — Москва (м. Домодедовская)».

Мострансавто обслуживает свыше 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят более 5 000 автобусов.