Глава Серпухова провел встречу с жителями Пущина

Глава Серпухова Алексей Шимко 11 ноября провел встречу в формате выездной администрации с жителями Пущина. Во встрече также приняли участие депутаты окружного Совета, представители профильных служб и специалисты.

Один из обратившихся — житель дома № 18 «Г» — сообщил о критическом состоянии труб и электропроводки: часть его квартиры обесточена. У мужчины непростая жизненная ситуация: в феврале погибла мама, а следом отец ушел на СВО. Заявителя курирует Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, при содействии которого он и вышел на администрацию. Глава поручил управляющей компании оперативно обследовать коммуникации и электрооборудование. Специалист выйдет на адрес уже завтра.

Также обратились активисты организации «Дорогами добра», которые плетут маскировочные сети и вяжут теплые вещи для бойцов. Помещение в доме № 1 «В» волонтерам выделили в мае, однако сейчас там протекают стена и потолок в санузле. Дано поручение сотрудникам управляющей компании в пятницу осмотреть помещение и оценить объем необходимых ремонтных работ.

Еще одна жительница — дома № 24 «Д» — сообщила, что в доме без уведомления собственников был изъят общедомовой прибор учета тепла. О произошедшем люди узнали только после получения квитанций с завышенными суммами за отопление. Собственники уже обращались в управляющую компанию, Госжилинспекцию и прокуратуру. Кроме того, по словам женщины, в доме годами не проводится качественная уборка. Глава поручил профильным службам детально разобраться с вопросом перерасчета и дать оценку работе управляющей компании.

Следующая встреча с жителями, посвященная теме здравоохранения, пройдет 19 ноября в 17:00 во Дворце культуры «Исток».