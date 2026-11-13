Концерт «Джазовый калейдоскоп» проведут в Звенигороде 21 ноября

В Звенигороде 21 ноября пройдет концерт «Джазовый калейдоскоп». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выступление состоится в пространстве манежа Звенигородского государственного музея-заповедника. На сцене выступит пианист Эльмар Сафаралиев, который соединяет классическую традицию и джазовую импровизацию.

В программе — классический джаз XX века: от истоков жанра до композиций 2000-х годов, популярная музыка из кинофильмов, известные советские и зарубежные эстрадные мелодии в авторских аранжировках.

Перед концертом можно будет посетить экспресс-экскурсию по выставке «Малевич. Простые фигуры», она начнется в 18:00. Концерт стартует в 19:00, возрастное ограничение 6+.

Подробная информация и билеты размещены на сайте Звенигородского музея-заповедника.