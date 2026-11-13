Жителей «Пригорода Лесного» пригласили на бесплатные мероприятия в ноябре

Бесплатные встречи, мастер-классы и тематические занятия подготовили для жителей жилого комплекса «Пригород Лесное» во второй половине ноября. В программу вошли психологические и литературные клубы, оздоровительные практики, творческие занятия и социальные акции.

Большинство мероприятий пройдет в мультиофисе «Самолет Поинт» и Соседском центре по адресу: Пригородное шоссе, дом 3. Для участия в некоторых встречах потребуется предварительная регистрация. Возрастное ограничение для всех событий — 16+.

13 ноября состоится психологическая встреча «Маяк силы», посвященная личным ресурсам и способам сохранять внутреннее равновесие. 15 ноября пройдет заседание клуба настольных игр, где участники смогут познакомиться и сыграть в логические и стратегические игры.

19 ноября запланированы занятие по лечебной физкультуре для женщин старше 50 лет и встреча театрального клуба. На следующий день жителей приглашают на мастер-класс по оздоровительному массажу стоп.

Такж в ноябре пройдет День донора и обмен домашними растениями, психологические встречи, мастер-класс «Путь к себе» и многое другое.

Программу проводит «Самолет Комьюнити» в рамках развития соседских сообществ. Такие инициативы помогают жителям знакомиться, находить единомышленников и проводить досуг рядом с домом.