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    Олимпиада по математике «Вершина» начнется в Подмосковье 12 ноября

    Фото: Министерство образования Московской области

    В Подмосковье 12 ноября стартует ежегодная математическая олимпиада «Вершина», приуроченная ко дню рождения российского математика Николая Лобачевского. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Участвовать могут обучающиеся с пятого по 10-й класс. Олимпиада пройдет в три этапа: школьный, муниципальный и региональный. Школьный этап состоится дистанционно на платформе Центра математического образования «Вектор»: участники получат доступ к заданиям в личном кабинете и смогут решать задачи, соответствующие их учебной программе.

    Муниципальный этап пройдет очно на базе опорных площадок проекта «Математические классы Подмосковья». Региональный этап состоится 5 декабря на базе Областного технолицея имени Владимира Долгих. В нем примут участие 50 команд-победителей муниципального этапа из двух возрастных лиг. Соревнования пройдут в формате математического хоккея.

    В пресс-службе ведомства отметили, что цель олимпиады — популяризация математики и вовлечение школьников в командное решение задач.

    Подробности доступны на сайте олимпиады. Организатором мероприятия выступает Региональный центр математического образования «Вектор».

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