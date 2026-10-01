Беседы о безопасности на дорогах провели с пожилыми жителями в Одинцове

Автоинспекторы напомнили посетителям о необходимости повышенной бдительности при переходе дороги. Полицейские подчеркнули, что пожилые люди — одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. С возрастом у человека может снижаться острота зрения и слуха, а скорость реакции замедляется, что требует быть максимально внимательными на «зебре».

Особый акцент сотрудники ГАИ сделали на использовании световозвращающих элементов. Офицеры наглядно продемонстрировали, как отражатели помогают пешеходам стать заметнее для водителей в темное время суток, и вручили их всем участникам встречи.