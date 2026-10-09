Экоферма в деревне Подлипки муниципального округа Луховицы выиграла золотую медаль на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026» в московском комплексе «Тимирязев Центр». Ее признали лучшей в номинации «В агро — с комфортом: организация пространства на территории объекта агротуризма», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Награду владельцам вручила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на пленарном заседании, посвященном развитию агротуризма.

Участников конкурса «Лучший агротуристический объект» оценивали по 30-балльной системе. Эксперты учитывали качество ландшафтного дизайна, продуманность размещения функциональных зон, удобство маршрутов для посетителей, а также соблюдение требований агрономической безопасности и защиты растений.

Ферма специализируется на разведении коз и производстве молочной продукции, включая собственные сыры. Для туристов организуют экскурсии с общением с животными, знакомством с процессом сыроварения и дегустацией готовых продуктов. На территории также работают экоотель и музей, посвященный козам. Гостей регулярно приглашают на сезонные фестивали и кулинарные мастер-классы.

Особая звезда хозяйства — коза Даринка, победительница конкурса красоты среди коз. Недавно она стала мамой, что добавило интереса к любимице посетителей.

Федеральная награда подтверждает успешность регионального опыта развития сельского туризма. Победа должна помочь хозяйству расширить экскурсионные программы, привлечь новых партнеров и укрепить туристическую привлекательность Подмосковья.