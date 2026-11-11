Первый замглавы Павлово-Посадского округа провел встречу с жителями
Мероприятие с участием Сергея Балашова состоялось 10 ноября в администрации муниципалитета. Участники обсудили вопросы дорожного хозяйства и предпринимательской деятельности.
Одной из основных тем встречи стала дорожная инфраструктура. Вопрос передачи дорог на муниципальный уровень позволит повысить эффективность организации дорожного хозяйства, обеспечить комплексный подход к содержанию улично-дорожной сети, а также планировать необходимые работы с учетом потребностей жителей.
Также рассмотрели вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, соблюдением действующего законодательства, правил торговли и установленных требований.
Особое внимание уделили необходимости ведения коммерческой деятельности с учетом интересов жителей и поддержания комфортной среды.
По итогам мероприятия Сергей Балашов поручил профильным специалистам детально проработать поступившие обращения и определить возможные пути решения обозначенных задач.
Личные приемы позволяют жителям напрямую взаимодействовать с представителями администрации и получать необходимую поддержку. По всем обращениям администрация обеспечит обязательную обратную связь о принятых решениях и дальнейших шагах.
Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.