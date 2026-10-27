Стадион «Спартак» в Луховицах реконструируют в ноябре

Реконструкция стадиона «Спартак» в Луховицах вышла на финальную стадию. Строительная готовность объекта на улице Пушкина составляет 95%. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели профилактический визит на площадку.

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений, настройкой инженерных систем и благоустройством прилегающей территории. Завершить реконструкцию планируют 12 ноября 2026 года. Застройщиком выступает ГКУ МО «ДЗКС».

После обновления стадион сможет одновременно принимать до 1,5 тысячи зрителей. Под трибунами оборудуют спортивный и тренажерный залы, комнаты для тренеров, раздевалки, душевые и массажные кабинеты. Также предусмотрены гардеробные, помещения для хранения инвентаря, административные и технические зоны, комментаторская, медицинский блок и ложа для просмотра соревнований.

Общая площадь здания составляет около 3,9 тысячи квадратных метров. После завершения работ стадион предоставит спортсменам более удобные условия для тренировок, а организаторам — для проведения соревнований.