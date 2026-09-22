Воробьев поручил продолжить системную работу с запросами жителей Подмосковья

Подмосковные власти продолжат работу с обращениями и предложениями жителей, формируя на их основе дальнейшие задачи для региона. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на первом после прошедших выборов в Госдуму и Мособлдуму совещании в формате ВКС.

Губернатор отметил, что выборы в Государственную думу у проходят раз в пять лет и требуют системной подготовки задолго до начала официальной кампании. По его словам, основой такой работы должны оставаться реальные запросы жителей — от состояния домов и подъездов до вопросов образования, здравоохранения и благоустройства.

«Поэтому мы проводим большую работу по сбору наказов. Это разговор, встреча представителей не только власти. Наших волонтеров, активистов, чтобы собрать все важное, существенное и насущное и попробовать это реализовать как силами власти, так и совместно с жителями», — отметил Андрей Воробьев.

Отдельное внимание губернатор уделил национальным проектам, которые реализуют в стране по инициативе президента и находят отражение в федеральных, региональных и муниципальных программах.

«Мы их реализуем, это существенная часть. Но есть куча разных мелочей. Они важны для Фрязина одни, для Лыткарина – другие, для Солнечногорска они иначе выглядят. Я прошу примерить все это доверие на себя. Тот, кто занимается спортом, экологией, ЖКХ, инвестклиматом. Мне кажется это важным», — подчеркнул глава региона.

По его словам, оценка работы властей формируется на протяжении длительного времени, исходя из того, насколько последовательно они реагируют на проблемы и выполняют взятые на себя обязательства.