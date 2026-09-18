Чемпион мира по боксу Дмитрий Двали принял участие в онлайн-голосовании

Заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион мира среди военнослужащих Дмитрий Двали проголосовал в первый день выборов. Спортсмен выбрал дистанционное электронное голосование.

Дмитрий Двали признался, что такой вариант голосования выбрал впервые и уже отметил его удобство.

«Для меня участие в выборах — это возможность реализовать свое право и внести свой вклад в будущее страны. В этом году выбрал дистанционное электронное голосование — удобно, быстро и не нужно никуда ехать», — поделился спортсмен.

Выборы депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу проходят с 18 по 20 сентября. Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги», на сайте Центральной избирательной комиссии России или по телефону информационно-справочного центра 8 800 200-00-20.

Жителям доступно голосование на избирательных участках, на дому, дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения.