Игоря Брынцалова единогласно избрали председателем Мособлдумы

Кандидатуру Брынцалова, который руководил думой пятого, шестого и седьмого созывов, поддержали представители всех политических фракций на первом заседании после выборов.

В качестве приоритетов спикер обозначил реализацию наказов, собранных в ходе избирательной кампании, а также оперативное рассмотрение проекта бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

«С первых дней уже нужно быть на постоянной связи с жителями. Мы вчера на фракциях об этом говорили, что необходимо эту работу начать немедленно, вместе проводить время на территориях, проводить приемы, встречи с жителями. Регулярно отчитываться о том, что сделано и иметь обратную связь. В том числе из таких личных встреч и предложений людей и вырастают законодательные инициативы, ну и, конечно, решение тех вопросов, которые перед нами стоят», — отметил Игорь Брынцалов.

Парламентскую деятельность Игорь Брынцалов начал в 1997 году в составе Мособлдумы второго и третьего созывов. В 2002–2011 годах он представлял регион в Совете Федерации, а с декабря 2011 года непрерывно возглавляет областной парламент.