Хореографическая студия из Подольска выиграла Гран-при всероссийского фестиваля

Образцовый коллектив — хореографическая студия «Подольчане» стал обладателем Гран-при всероссийского фестиваля хореографического искусства «Колыбель души русской». Подольские танцоры представили шесть номеров: «Во кузнице», «Ехал Кузя на коне», «Раскрасавицы-девицы», «Мой милый Лен», сольную «Махоньку» и бурятский танец «Поиграем-потанцуем».

Все шесть постановок жюри отметило дипломами лауреатов первой степени. Для младшей группы студии с бурятским танцем это выступление стало первым конкурсным выездом.

Помимо главного кубка, подольчане привезли в родной округ специальный диплом «Юное дарование», который присудили солистке Веронике Хромовой. Постановки «Ехал Кузя на коне», «Раскрасавицы-девицы» и «Поиграем-потанцуем» получили спецпризы жюри, а сам коллектив удостоился приза зрительских симпатий.

К конкурсу воспитанников подготовили руководители Андрей Попов, Анастасия Самсонова и Ольга Бобылева.