В Серпуховском музее на каникулах проведут занятия для детей

В Серпуховском историко-художественном музее во время школьных каникул с 3 октября пройдет цикл мероприятий для детей и подростков. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

3 октября в 12:00 состоится интерактивная программа «Керамическая плитка», участники смогут попробовать себя в качестве художника по керамике и создать собственную работу, которую заберут с собой. Возрастное ограничение 12+.

3, 7 и 10 октября в 13:00 пройдет детская интерактивная экскурсия «Картинная история» по выставке «Боги и люди. От мифа к истории», где в игровой форме ребята познакомятся с историей и живописью. 6+.

4 и 11 октября в 11:00 детей приглашают на интерактивную программу в комплексе на Сенной, бывшем Музее печати. В настоящей типографии они увидят, как зарождалась и развивалась печатная культура Серпухова. 6+.

8 октября в 13:30 пройдет игровая экскурсия «В поисках вдохновения, или Дело о пропавшем внуке». В стенах особняка купцов Мараевых ребятам предложат провести настоящее расследование и разгадать загадку, таящуюся в залах музея. 6+.

9 октября в 13:30 на мастер-классе по лепке «Тарелка из глины» участников познакомят с глиной как материалом для творчества и с историей народных художественных промыслов, а также научат лепить даже тех, кто раньше никогда не занимался творчеством. 6+.

10 октября в 12:00 пройдет интерактивное занятие «Мезенская роспись», на котором расскажут об истории и особенностях самобытного народного промысла Русского Севера, после чего дети своими руками распишут фигурку в мезенском стиле. 6+.

Билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея: https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/ura-kanikuly/