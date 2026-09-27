Ветеран ВОВ Анна Сироткина отметила 103-летие в Можайске

Гости приехали в отделение сестринского ухода в деревне Клементьево с цветами и подарками. Они отметили, что Анна Георгиевна находится в хорошем состоянии, сохраняет бодрость духа и с улыбкой встречает гостей.

Ранее ветеран получила поздравления от представителей администрации Можайского округа. Ее посетил заместитель заведующего территориальным отделом Клементьевский — Спутник Александр Какуркин, который передал поздравления от главы округа Дениса Мордвинцева.

Анна Сироткина почти 10 лет назад переехала в поселок Спутник из города Александров Владимирской области к племяннице. Во время Великой Отечественной войны она, как и многие женщины того времени, взяла на себя мужскую работу.

В 1943 году 20-летняя Анна, до этого трудившаяся в колхозе, села за руль трактора, заменив мужчин, ушедших на фронт. Ветеран до сих пор помнит односельчанина Федора Шума, который передал ей машину и помог освоить технику.

После войны Анна Георгиевна продолжила работать трактористом до начала 1950-х годов. Всего ее трудовой стаж в колхозе составил 30 лет, из них восемь — в тракторной бригаде. За труд во время войны она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими трудовыми наградами.

Анна Сироткина также поделилась секретом долголетия. По ее словам, главное — всегда трудиться, не жалеть себя и сохранять оптимизм.

«Я никогда себя не жалела, трудилась с полной отдачей», — рассказала ветеран. Она добавила, что старается сохранять активность и ценит заботу сотрудников отделения сестринского ухода.