В Богородском округе завершили аварийно-восстановительные работы на водопроводе между водозаборными узлами «Ямкино» и «Молзино». Обновление участка протяженностью около 1,8 километра позволит повысить надежность водоснабжения 104 тысяч жителей Ногинска и соседних населенных пунктов, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Чтобы сохранить подачу воды на время ремонта, специалисты оборудовали временный утепленный трубопровод длиной 916 метров. Основную магистраль прокладывали открытым способом и методом горизонтально-направленного бурения.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что в 2026 году в регионе запланировано 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ключевых объектов водоснабжения и инженерных сетей. Работы организуют без прекращения подачи коммунальных услуг. На уже модернизированных объектах отмечается сокращение числа жалоб на качество и запах воды, вплоть до их полного отсутствия.

Ремонт в Молзине провели по областной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта контролировали качество материалов, соблюдение технологии прокладки труб и герметичность соединений.