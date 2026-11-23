Именно с этой коллекции полвека назад началась история музея. Среди работ — настоящие жемчужины живописи передвижников, которые специально к юбилею представили всего на один день. Экскурсовод познакомила гостей с авторами полотен и интересными фактами об их создании. Среди посетителей были представители администрации, жители города и люди, для которых искусство стало профессией. Многие признаются: такие встречи с живописью помогают отвлечься от повседневных забот и найти вдохновение.

После экскурсии праздник продолжился торжественной церемонией. Гостям показали презентацию об истории музея. Когда-то он начинался с полуразрушенного здания бывшей старообрядческой молельни и одного сотрудника, который совмещал обязанности директора, экскурсовода, хранителя и даже слесаря. Сегодня в фондах комплекса более 22 тысяч экспонатов, причем почти все они переданы в дар. А в 2018 году сбылась давняя мечта основателя музея — открылась картинная галерея.