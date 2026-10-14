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    Школу № 28 в селе Трубино открыли после капитального ремонта

    Фото: Симакова В. А.

    В селе Трубино после первого за десятилетия капитального ремонта открылась школа № 28. Здание площадью около трех тысяч квадратных метров работает с 1964 года, сейчас здесь учатся более 550 детей, рассказали в РИАМО.

    В ходе работ обновили фасад, кровлю и внутренние помещения, заменили окна, двери, инженерные сети, полы, потолки, радиаторы и сантехнику. Новую мебель и оборудование получили классы, библиотека, лаборатории, мастерские и пищеблок. Также привели в порядок школьную территорию.

    Ремонт провели по государственной программе Московской области в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

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