Насосную станцию оснастят резервным оборудованием в Солнечногорске

Главную насосную станцию № 5 оснастят резервными насосами для повышения надежности работы. 7 октября замену оборудования проводила компания «Стайлгрупп», станция продолжает принимать и перекачивать стоки в штатном режиме.

Специалисты обустроили колодец гашения на аварийной линии подачи стоков и установили электропривод на шибер. На объект доставили два новых насоса, ожидается поставка третьего.

«Были произведены работы по устройству колодца гашения на аварийной линии подачи стоков в канализационную насосную станцию. Установлен электропривод на шибер, происходит замена насосов», — отметил руководитель проекта «Стайлгрупп» Вадим Гордеев.

Новые агрегаты будут использовать как резерв на время замены основных.

«Мы обеспечиваем непрерывную и безаварийную работу городской насосной станции. Это повышает качество коммунальных услуг для наших жителей, надежность эксплуатации станции и экологическую безопасность», — отметил заместитель главы округа Никита Иванов.

Работа оборудования зависит и от того, что попадает в канализацию. По словам инженера-технолога Светланы Тюриной, особенно много проблем создают влажные салфетки: они не растворяются в воде, засоряют насосы и вызывают поломки. Среди отходов встречаются игрушки, ватные палочки, пластиковые изделия, канистры и даже распиленные деревья.

Чтобы мусор не попадал в оборудование, сотрудники круглосуточно очищают решетки и лотки. Отходы убирают не менее восьми раз в сутки, а при увеличении их количества — чаще.