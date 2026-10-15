Уникальную операцию с помощью робота провели в Воскресенске

В Воскресенской больнице успешно прооперировали пациента из Владивостока, который два года страдал послеоперационными грыжами. Сложный случай потребовал применения робот-ассистированных технологий, доступных в учреждении.

Яков из Владивостока два года жил с послеоперационными грыжами. Когда консервативное лечение перестало помогать, он начал искать специалистов, способных справиться со сложным случаем. Выбор пал на хирургов Воскресенской больницы, где выполняют робот-ассистированные операции, позволяющие исправлять даже самые сложные дефекты брюшной стенки.

Роботизированная система дает хирургу возможность работать с десятикратным увеличением через микроразрезы, с ювелирной точностью. Дрожание рук фильтруется, движения становятся идеально плавными. Для пациента это означает минимальную травматичность и быстрое восстановление.

«Операцию мне делал Владислав Александрович Бурдаков, ему огромная благодарность. Хирурги мне сделали коррекцию разреза, прооперировали, через два прокола установили имплантаты. Операция прошла удачно. Чувствую себя прекрасно, ничего не беспокоит», — делится Яков.

В Воскресенскую больницу приезжают пациенты из разных регионов — от Калининграда до Владивостока. Здесь лечат то, от чего отказываются другие, и делают это бесплатно по полису ОМС. Чтобы получить помощь, нужно обратиться к терапевту по месту жительства, получить направление и пройти обследование. Дальше — операция и восстановление под наблюдением специалистов.

«Робот-ассистированные и малоинвазивные технологии дают нам уникальную возможность проводить хирургическое лечение сложнейших патологий с минимальной травматичностью для пациента. Использование современного оборудования позволяет детально контролировать каждый этап вмешательства, восстанавливать анатомию и функции передней брюшной стенки, существенно сокращая период реабилитации», — подчеркнул руководитель Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки Владислав Бурдаков.

Отметим, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства здравоохранения в больницу Воскресенска продолжает поступать передовое оборудование и роботизированные комплексы, а хирурги осваивают новые методики.