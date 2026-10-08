В Подмосковье свыше 6,5 тысячи раз оформили выплату вместо земельного участка

С начала года многодетные семьи в Подмосковье более 6,5 тысячи раз воспользовались электронной услугой по получению единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Выплата составляет 400 тыс. рублей. Подать заявление могут многодетные семьи, стоящие в очереди на земельный участок. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов.

Уведомление о необходимости предоставить согласие на обработку персональных данных поступит члену семьи, указанному в заявлении, в личный кабинет на региональном портале.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.

Встать на учет для бесплатного предоставления земельных участков можно также на региональном портале.