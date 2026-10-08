360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье свыше 6,5 тысячи раз оформили выплату вместо земельного участка

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    С начала года многодетные семьи в Подмосковье более 6,5 тысячи раз воспользовались электронной услугой по получению единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Выплата составляет 400 тыс. рублей. Подать заявление могут многодетные семьи, стоящие в очереди на земельный участок. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов.

    Уведомление о необходимости предоставить согласие на обработку персональных данных поступит члену семьи, указанному в заявлении, в личный кабинет на региональном портале.

    Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.

    Встать на учет для бесплатного предоставления земельных участков можно также на региональном портале.

    Читайте также

    Детский сад «Заряночка» в Растунове капитально отремонтируют в этом году

    Более 1500 мальков карася запустили в пруды в Мытищах

    Фестиваль профессий провели для школьников в Серпухове

    В БТИ Подмосковья предупредили о рисках при «дачной амнистии»

    Каратисты из Лобни стали призерами турнира в Щелково

    Поликлинику в ЖК «Ильинские Луга» в Красногорске достроят в 2027 году

    Урожай из побывавших в космосе семян проверили ученые в Раменском округе

    Встреча администрации Наро-Фоминского округа с жителями прошла в Верее

    Еще 6 детских садов начали строить в Подмосковье в апреле

    На дорогах Подмосковья за неделю восстановили 14 светофоров

    Суд в Подмосковье обязал владельца участка возместить ущерб за забор в лесу

    Бюст академика Северина открыли в школе № 51 в Люберцах