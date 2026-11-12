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    В Пушкино построят детскую поликлинику на 400 посещений в смену

    Фото: Министерство строительного комплекса МО

    В Пушкино на проезде Розанова продолжается строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену. Работы идут по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

    На площадке ведут работы по благоустройству: устраивают асфальтовое покрытие вокруг здания, укладывают брусчатку на тротуарах, устанавливают ограждение. Также выполняют отделочные работы внутри здания.

    В пятиэтажном здании общей площадью 9,4 тыс. кв. м разместятся клинико-диагностическая лаборатория, педиатрическое и инфекционные отделения, кабинеты функциональной диагностики, отделения специализированного приема, неотложной помощи, хирургическое и стоматологическое отделения, зал лечебной физкультуры, кабинеты физиотерапии и восстановительного лечения, дневной стационар.

    На прилегающей территории оборудуют парковочное пространство, детскую игровую площадку и места для отдыха.

    Открытие нового учреждения здравоохранения планируется в 2027 году.

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