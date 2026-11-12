В Пушкино построят детскую поликлинику на 400 посещений в смену

В Пушкино на проезде Розанова продолжается строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену. Работы идут по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На площадке ведут работы по благоустройству: устраивают асфальтовое покрытие вокруг здания, укладывают брусчатку на тротуарах, устанавливают ограждение. Также выполняют отделочные работы внутри здания.

В пятиэтажном здании общей площадью 9,4 тыс. кв. м разместятся клинико-диагностическая лаборатория, педиатрическое и инфекционные отделения, кабинеты функциональной диагностики, отделения специализированного приема, неотложной помощи, хирургическое и стоматологическое отделения, зал лечебной физкультуры, кабинеты физиотерапии и восстановительного лечения, дневной стационар.

На прилегающей территории оборудуют парковочное пространство, детскую игровую площадку и места для отдыха.

Открытие нового учреждения здравоохранения планируется в 2027 году.