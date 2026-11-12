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    Мингосуправления Подмосковья: для записи к врачу работают дистанционные сервисы

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    Жители Московской области могут записываться к врачу, управлять записью и получать медицинские консультации дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления информационных технологий и связи региона.

    Электронная медицинская карта позволяет пациенту и врачу просматривать сведения о приемах, назначениях, анализах и проведенных исследованиях. Записаться на прием, перенести или отменить запись можно онлайн — в мобильном приложении «Добродел», на портале «Здоровье» и в чат-боте Денис в «Максе».

    Если после приема необходимо уточнить информацию, пациент может воспользоваться телемедицинской консультацией. Записаться на нее можно через портал «Здоровье», по телефону 122, через чат-бот Денис в «Максе» и в приложении «Добродел: Телемедицина».

    По данным пресс-службы, цифровые сервисы помогают получать медицинскую помощь и управлять записями без лишних визитов в поликлинику и оформления бумажных справок.

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