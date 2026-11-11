Экопроект «Чистый холст» охватил 15 тысяч школьников в Домодедове

Каширский региональный оператор и Приокско-Террасный заповедник договорились продолжить совместную работу по экологическому просвещению. Соглашение о сотрудничестве подписали 9 ноября в рамках проекта «Чистый холст».

Инициатива стартовала в 2026 году при поддержке федерального заповедника и Управления образования Домодедова. Как рассказала генеральный директор Каширского регионального оператора Марина Мезенцева, за время реализации проекта специалисты провели занятия об ответственном обращении с отходами для 15 тысяч школьников из Домодедова.

Классы, победившие в конкурсе «Чистый холст», получили возможность посетить заповедник. Кроме того, по итогам летних экологических мероприятий с берегов реки Сушки вывезли более 50 кубометров мусора.

Работа над проектом продолжится. В планах — проведение экологических уроков для школьников Ленинского округа и Каширы, организация конкурсов и волонтерских акций.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что интерес жителей региона к экологическим инициативам растет. Среди приоритетных направлений он выделил просветительскую работу как с детьми, так и со взрослым населением.