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    Биологи предупредили о рисках для животных из-за теплой осени в Подмосковье

    Теплая осень в Подмосковье повысила риск для многих животных не пережить зиму, сообщили биологи. По их оценке, опасность особенно велика, если похолодание будет резким, уточнили в Министерстве экологии и природопользования региона.

    Как отмечают специалисты, климатические изменения особенно касаются птиц и местных лесных обитателей. Многие перелетные птицы могут задержаться в Подмосковье до наступления холодов или вовсе отказаться от перелета. Беспокоиться за них не нужно: зима ожидается теплее обычной, поэтому кормовой базы «отказникам» хватит.

    Сложнее с мелкими животными, особенно с насекомоядными и грызунами. Затянувшиеся теплые дни снижают их мотивацию к заготовке запасов на зиму и накоплению жировых запасов на период спячки. При резком похолодании они могут уйти в анабиоз до того, как подготовят себе убежище. Сильных морозов не ожидается, поэтому повода для волнений нет.

    Кроме того, биологи и экологи говорят о долгосрочной тенденции смещения ареалов обитания. Мониторинг в Подмосковье показывает, что ареалы многих видов постепенно смещаются на север. По словам специалистов, это обещает множество новых интересных наблюдений.

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